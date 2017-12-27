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В Петербурге оперативники наведались в бордель с азиатками‍
Сегодня, 11:45
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nadiputintseva
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В Петербурге оперативники наведались в бордель с азиатками‍

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

В Петербурге полицейские ликвидировали притон для занятия проституцией в котором работали приезжие из Средней Азии.

По информации ГУ МВД РФ по городу и области, бордель находился в доме 15 на Коломяжском проспекте. Оперативникам удалось задержать пятерых работниц, трое из которых оказались приезжими.

Всех сотрудников притона доставили в полицию для составления протоколов об административном правонарушении по статье "занятие проституцией". Администратору вручили протокол по статье "получение дохода от занятия проституцией,  если этот доход связан с занятием другого лица проституцией".

Трех "иностранок" также привлекли к ответственности за нарушение миграционного законодательства. Их могут депортировать из страны по статье "нарушение иностранным гражданином правил пребывания на территории РФ".

По факту случившегося ведется проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту организации занятия проституцией. 

Фото: архив

 

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Теги: закрыли притон в спб , новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб Происшествия

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