В Невском районе Петербурга закрыли очередной притон

В Петербурге прикрыли бордель с путанами, администратором и водителем.

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции ликвидировали бордель на Фарфоровской улице. Отмечается, что притон был расположен в нежилом помещении. Также были задержаны две путаны, админисратор и водитель заведения.

Установлено, что в притоне две женщины оказывали платные услуги интимного характера. Также там "работали" женщина-администратор и водитель. Все правонарушители были доставлены в УМВД России по Невскому району для составления административных протоколов по статье "занятие проституцией" и по статье "получение дохода от занятия проституцией".