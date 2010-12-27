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В Невском районе Петербурга закрыли очередной притон
Сегодня, 13:06
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Shdaria
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В Невском районе Петербурга закрыли очередной притон

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В Петербурге прикрыли бордель с путанами, администратором и водителем.

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции ликвидировали бордель на Фарфоровской улице. Отмечается, что притон был расположен в нежилом помещении. Также были задержаны две путаны, админисратор и водитель заведения.

Установлено, что в притоне две женщины оказывали платные услуги интимного характера. Также там "работали" женщина-администратор и водитель. Все правонарушители были доставлены в УМВД России по Невскому району для составления административных протоколов по статье "занятие проституцией" и по статье "получение дохода от занятия проституцией".

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Категории: Лента новостей Новости СПб

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