В Петербурге поймали торговцев синтетическими наркотиками из даркнета

Также полиция обнаружила тайники с наркотиками.

В ночь на 20 февраля сотрудники ГИБДД остановили на Дунайском проспекте "Шевроле" с двумя мужчинами в салоне. Как рассказали в пресс-слжубе ГУ МВД, у одного из 24-летних мужчин обнаружили и изъяли 15 свертков с наркотиками.

По итогам экспертизы выяснилось, что в пакетах находилась спресованная в таблетки смесь с метамфетамином и МДМА массой свыше 6 граммов. При осмотре машины полицейские нашли и изъяли еще три свертка с аналогичным наркотиком. Мужчин изобличили в продаже запрещенных веществ на торговой площадке в даркнете и последующем раскладывании наркотиков по тайникам-закладкам. Один из задержанных был организатором и администратором магазина, второй выступал закладчиком. В ходе осмотра магазина полицейские установили координаты семи тайников во Всеволожском районе Ленобласти.

Возбуждено уголовное дело, один из мужчин заключен под стражу, второй помещен под подписку о невыезде.

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