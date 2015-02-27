В Петербурге представили волейбольный клуб "Зенит"

Команда уже через два дня начнет участие в борьбе за Кубок России, а 10 сентября сыграет в первом туре чемпионата страны.

В Петербурге прошла презентация волейбольного клуба "Зенит". Она состоялась в пятницу, 25 августа.

На торжественном мероприятии, которое организовали в отеле Paklane, присутствовали члены администрации города и первые лица "Газпрома". Ведущими церемонии стали знаменитый комментатор Геннадий Орлов и певица Юлия Коган.

В рамках презентации были представлены игроки петербургского клуба, которые будут защищать честь "Зенита" в волейбольном мире. Среди них олимпийский чемпион Александр Волков и чемпион Америки Ореоль Камехо, а также Сергей Червяков, Артем Зеленков, Павел Панков, Денис Черейский, Евгений Сивожелез, Денис Шипотько, Маркус Нильссон, Филипп Воронков, Максим Шульгин Андрей Ащев, Александр Болдырев и Валерий Комаров.

Позднее спортсмены, а также главный тренер команды Александр Климин общались с представителями прессы. Климин, отвечая Геннадию Орлову, заявил, что понимает всю возложенную на него ответственностью. Тренер подчеркнул, что он вместе с игроками готовы к поставленным задачам.

Волейбольный "Зенит" впервые был представлен 15 июля 2017 года. Отмечается, что новоиспеченная команда собирается в скором времени попасть в еврокубки, а также побеждать в домашнем чемпионате.

Клуб уже через два дня, 28 августа, сыграет с "Динамо - Ленинградская область". Матч пройдет в рамках борьбы за Кубок России. Первая игра в рамках нового сезона чемпионата России пройдет через пару недель, 10 сентября. Петербуржцы встретятся с московским "Динамо".

Фото и видео: корреспондент Piter.TV