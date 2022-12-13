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В Петербурге председатель ТСЖ на почве конфликта ударил жильца дома топором

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В конце ссоры мужчины обменялись плевками в лицо. 

В Петербурге председатель ТСЖ с топором напал на жильца, который возмущался по поводу отключения света. Об этом сообщили в tg-канале "112". 

Председатель товарищества собственников жилья ударил топором надоевшего 46-летнего мужчину. После этого участники конфликта обменялись плевками в лицо. 

Пострадавший обратился в больницу. У него диагностировали рубленую рану руки.

Сейчас правоохранители выясняются, почему председатель по-наплевательски отреагировал на жильца дома. Подробности уточняются.

Видео, фото: Телеграм / 112

Теги: напал с топором на жильца дома, полиция, председатель тсж
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Происшествия, Криминальные происшествия,

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