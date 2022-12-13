В Петербурге председатель ТСЖ на почве конфликта ударил жильца дома топором

В конце ссоры мужчины обменялись плевками в лицо.

В Петербурге председатель ТСЖ с топором напал на жильца, который возмущался по поводу отключения света. Об этом сообщили в tg-канале "112".

Председатель товарищества собственников жилья ударил топором надоевшего 46-летнего мужчину. После этого участники конфликта обменялись плевками в лицо.

Пострадавший обратился в больницу. У него диагностировали рубленую рану руки.

Сейчас правоохранители выясняются, почему председатель по-наплевательски отреагировал на жильца дома. Подробности уточняются.

Видео, фото: Телеграм / 112