В Петербурге предложили отменить высотные ограничения на новые храмы

В местной епархии предложили свое видение решение проблемы строительства соборов и церквей.

В Петербургской епархии предложили отменить высотные ограничения на строительство храмов в городе. Об этом сообщили в "Интерфаксе" со ссылкой на архитектора организации Дмитрия Борунова. Он предложил чиновникам пересмотреть законодательство. Из-за ограничений в Северной столице не могут появиться, например, соборы шатрового типа.

Спикер напомнил, что еще до революции в городе запрещалось возводить строения, которые были бы выше карниза Зимнего дворца. Однако на храмы это постановление не распространялось, потому что тогда даже никто не мог подумать о том, что собор можно создать "ниже карниза". Таким образом Борунов настаивает на исторической преемственности застройки. Сейчас же проектирование новых районов не учитывает нормы и возникают споры. Председатель комиссии по художественно-архитектурным вопросам Федоров добавил, что закладывать место под создание религиозного объекта следует при зонировании территории, а не по остаточному принципу.

Известно, что коллегу по цеху поддержал архитектор Михаил Мамошин. Он предложил строить церкви в "ленинградской" части Петербурге. Сейчас эта территория забита разрушающимися кинотеатрами и телефонными станциями.

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Фото: Piter.tv

