Депутаты поддержали учреждение звания "Почетного ветерана"

Обязательным условием является участие в жизни общественных организаций.

Депутаты Северной столицы хотят учредить звание "Почетного ветерана Санкт-Петербурга". Сегодня, 28 июля, законопроект прошел первое чтение.

Звание будут присваивать гражданам, которые не менее 10 лет проработали в общественных организациях. Кроме того, нужно быть старше 60 лет, иметь трудовой стаж не менее 35 лет, не менее 20 из которых должно быть на территории Петербурга и Ленобласти. Выдвинуть кандидата на присвоение звания могут общественные организации. "Почетные ветераны" получат премию 50 тыс. рублей.

Депутаты Алексей Ковалев и Оксана Дмитриева обратили внимание, что это дискриминирует ветеранов войны и блокадников.

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