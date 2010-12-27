В Петербурге подвели итоги конкурса по созданию тематических объектов благоустройства с размещением малых архитектурных форм.

В пятницу, 29 ноября, стало известно о том, что в Петербурге около роддома появится скульптура "Ожидание". В Смольном огласили победителей конкурса по созданию "тематических объектов благоустройства с размещением малых архитектурных форм". Об этом сообщает пресс-служба Комитета по градостроительству и архитектуре.

Первое место досталось Олегу Жениленко за работу "Ожидание". Скульптура будет расположена у сквера на М. Балканской. "Серебро" присудили работе Даниила Каминкера "Осенний лес". Третье место — скульптура "Телепес" Павла Тихомирова. Также жюри выбрало ещё 10 работ. Они попали в рекомендательный список.

Напоним, что конкурс проходит с октября этого года. Победитель получает денежный приз в 500 тысяч рублей. Кроме того, скульптуры появятся в Красногвардейском, Фрунзенском и Красносельском районах.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге пройдёт финал уникального конкурса красоты "Миссис футбольная мама".

Фото:gov.spb.ru