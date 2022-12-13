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В Петербурге появится более 100 новых троллейбусов
Сегодня, 17:30
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В Петербурге появится более 100 новых троллейбусов

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Город получит троллейбусы в течение трех лет.

В Петербурге появится более 100 новых троллейбусов. Транспортные средства закупит ГУП "Горэлектротранс". Об этом сообщили  в пресс-службе правительства города. 

Город получит троллейбусы в течение трех лет. Первые 39 составов обещают доставить в парк уже осенью.

Для комфорта и безопасности пассажиров новый подвижной состав будет низкопольным, с системой контроля состояния водителя и с круговым обзором.

Правительство Петербурга

Ранее на Piter.tv: с 3 апреля девять автобусных маршрутов будут изменены.

Фото: пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс"

 

Теги: дороги, закупка троллейбусов, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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