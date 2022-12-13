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С 3 апреля девять автобусных маршрутов будут изменены
Сегодня, 17:03
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С 3 апреля девять автобусных маршрутов будут изменены

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Автобус № 299 будет следовать от Павловска до "Московской".

Сразу девять автобусных маршрутов будут изменены с 3 апреля. Об этом предупредили жителей Московского, Фрунзенского, Пушкинского, Невского, Центрального, Адмиралтейского, Кировского и Приморского районов в комитете по транспорту. 

Автобусы, которые курсируют по маршруту № 232 свернут с привычного пути из-за введения в эксплуатацию новой отстойно-разворотной площадки, которая будет расположена на Витебском проспекте. 

Автобусы № 377 теперь будут возить пассажиров по Волхонскому шоссе до Южного кладбища. Маршрут № 299  тоже изменился. Теперь автобусы будут ездить от улицы Обороны в Павловске до станции метро "Московская".

Автобусы №244 будут отправляться от автобусной станции "Кировский завод" по проспекту Стачек, проезжать по улице Васи Алексеева, улице Маршала Говорова (улице Зайцева – в обратном направлении), Краснопутиловской улице.

Автобус №5 будет делать остановку на Гранитной улице – около входа в метро и выхода из него.   Автобусы в обратном направлении будут следовать по Гранитной улице, Заневскому проспекту, проспекту Энергетиков и далее по действующей трассе.

Ранее на Piter.tv: с 1 апреля проезд на трамваях и троллейбусах стал дешевле.

Фото: Правительство Санкт-Петербурга

Теги: автобусы, изменение автобусных маршрутов, общественный транспорт, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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