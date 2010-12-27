В Петербурге появился сайт о доходных домах города. Об этом сообщила "Бумага".
Цель такого проекта- показать и рассказать историю зданий Петербурга. Отметим, что участие может принять любой петербургский фотограф или автор статей, который заинтересован в архитектуре.
Авторы сайта отметили, что в скором времени они планируют добавить новые опции и заполнить портал контентом.
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Фото: скриншот с официального сайта "Доходные дома"