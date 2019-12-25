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В Петербурге и Ленобласти появились первые подосиновики и подберезовики
Сегодня, 10:13
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге и Ленобласти появились первые подосиновики и подберезовики

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Пока грибы находят только самые удачливые.

В Ленобласти стали находить первые подосиновики и подберезовики. Об этом сообщили в группе "Грибы и грибники СПб" в "ВКонтакте" на минувших выходных.

Повезло далеко не всем, находки стали исключением. Съедобные грибы заметили во Всеволожском районе.

Едва ли не самый поздний ранний подосиновик за последние годы. Подберёзовика в этот раз было 3, тут всё по плану.

написал Станислав. 

Также подосиновики начали расти в Кировском районе в деревне Черное. 

Наталия нашла подберезовик в пределах города — у станции метро "Озерки". Также грибники натыкаются на опят. 

Фото: ВКонтакте / Грибы и грибники СПб / Светлана Ковалева, Станислав Кривошеев

Теги: грибы, урожай
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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