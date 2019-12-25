В Петербурге и Ленобласти появились первые подосиновики и подберезовики

Пока грибы находят только самые удачливые.

В Ленобласти стали находить первые подосиновики и подберезовики. Об этом сообщили в группе "Грибы и грибники СПб" в "ВКонтакте" на минувших выходных.

Повезло далеко не всем, находки стали исключением. Съедобные грибы заметили во Всеволожском районе.

Едва ли не самый поздний ранний подосиновик за последние годы. Подберёзовика в этот раз было 3, тут всё по плану. написал Станислав.

Также подосиновики начали расти в Кировском районе в деревне Черное.

Наталия нашла подберезовик в пределах города — у станции метро "Озерки". Также грибники натыкаются на опят.

Фото: ВКонтакте / Грибы и грибники СПб / Светлана Ковалева, Станислав Кривошеев