В Петербурге и Ленобласти появились первые подосиновики и подберезовики

В Ленобласти стали находить первые подосиновики и подберезовики. Об этом сообщили в группе "Грибы и грибники СПб" в "ВКонтакте" на минувших выходных.
Повезло далеко не всем, находки стали исключением. Съедобные грибы заметили во Всеволожском районе.
Едва ли не самый поздний ранний подосиновик за последние годы. Подберёзовика в этот раз было 3, тут всё по плану.
написал Станислав.
Также подосиновики начали расти в Кировском районе в деревне Черное.
Наталия нашла подберезовик в пределах города — у станции метро "Озерки". Также грибники натыкаются на опят.
Фото: ВКонтакте / Грибы и грибники СПб / Светлана Ковалева, Станислав Кривошеев
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