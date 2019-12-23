В Петербурге появилась ёлка, украшенная голографическими глазами

Это инсталляция "Ты меня видишь?" Игоря Ревелиса.

В понедельник, 23 декабря, в Петербурге появилась ёлка, украшенная голографическими изображениями глаз. Об этом сообщают горожане в соцсетях.

Это инсталляция "Ты меня видишь?" Игоря Ревелиса. Особенность этой ёлки заключается в том, что в зависимости от угла зрения, они кажутся открытыми или закрытыми.

Необычный арт-объект находится на Манежной площади.

Ранее мы сообщали о том, что синоптики рассказали, когда ждать снежную зиму в Петербурге и Ленобласти.

Фото и видео:kloneyourself/Instagram