Синоптики рассказали, когда ждать снежную зиму в Петербурге и Ленобласти

Она придёт уже не в этом году

По прогнозам синоптиков неделя перед Новым годом не принесёт снегопада. В течение всей недели в городе будут идти кратковременные дожди и мокрый снег. Об этом сообщили синоптики Гидрометцентра.

После среды в Ленобласти ожидается небольшое понижение ниже нуля.

Однако, настоящая зима придёт в город и область только после Нового года. В январе в Ленинградской области температура будет ниже нормы. Также будут сильные снегопады.

Ранее Дед Мороз пообещал петербуржцам снег в новогоднюю ночь.

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