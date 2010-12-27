В Петербурге построят два веревочных парка

Открытый парк расположат рядом с "МЕГА Дыбенко", а закрытый - в ТРК "Лондон Молл".

Скандинавская компания "Norway Park" построит в Петербурге два веревочных парка – открытый и крытый. Подготовку к строительству начали в 2019 году, завершить оба объекта планируют в августе. Об этом сообщил "Деловой Петербург".

Первый парк размером около 1 га расположат рядом с "МЕГА Дыбенко" под открытым небом. Инвестиции компания оценивает примерно в 25 млн рублей.

Второй парк разместят в ТРК "Лондон Молл". Его площадь составит 700 кв. метров, а инвестиции – 50 млн рублей. Генеральный директор "Norway Park" отметил, что строительство крытых помещений всегда обходится дороже.

"Norway Park" – крупнейший оператор веревочных парков в Петербурге и Ленобласти. Компания уже построила в черте города одну точку – она работает в ЦПКиО.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что активисты собрали 3,7 тыс. подписей в защиту Муринского парка.

Фото: Pixabay