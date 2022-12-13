В Петербурге пошла на спад заболеваемость гриппом и ОРВИ

Горожане уже не болеют свиным гриппом.

В Петербурге снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом. Она упала на 7,5 процентов, если сравнивать с прошлой неделей.

По данным Управления Роспотребнадзора по Петербургу, чаще всего жители Северной столицы болели РС-вирусами, риновирусами, сезонными коронавирусами и гриппом группы В. У пациентов не выявили свиной и гонконгский грипп.

Медики призвали горожан не заниматься самолечением. При первых симптомах заболевания важно обратиться к врачу, чтобы он назначил эффективный курс медикаментов.

После выздоровления у пациентов есть риск снова подхватить недуг, потому что организм еще ослаблен. В это время важно принимать витамины и соблюдать режим дня.

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