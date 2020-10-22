В Петербурге поселился новый "мультяшный" персонаж из фильма "Брат"

Работа художника Славы ПТРК стала второй из серии изображений, появившихся в Петербурге.

На Васильевском острове в Петербурге появился стрит-арт, который повторяет сцену из фильма "Брат" Алексея Балабанова. Автором работы стал известный уличный художник Слава ПТРК. Персонаж мультфильма "Черный плащ" обнимает другого героя мультфильмов – Скруджа Макдака. Так персонажи повторяют сцену из знаменитого фильма, где обнимались герои Сергея Бодрова и Виктора Сухорукова.

Работы стали частью проекта "Детство перед телевизором", в рамках которого и творил уличный художник в последнее время.

Работу можно найти во дворе одного из домов по Тучкову переулку. Корреспонденту Piter.tv удалось заснять работу до того, как до нее добрались сотрудники коммунальных служб. Ее еще можно увидеть "живьем".

Ранее мы сообщали о других работах художника – на Марата, 72 появился "Черный плащ" в образе Данилы Багрова, а изображение у аэропорта Внуково повторяло сцену, в которой герои летели "домой" и просили "водочки" – другая популярная сцена из фильма "Брат 2".

Фото, видео: Piter.tv