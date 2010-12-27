В Петербурге осудили вандалов, разрушивших 34 могилы на Смоленском кладбище

В петербургском суде признали вину пятерых вандалов, устроивших массовую порчу надгробий на кладбище.

В Василеостровском районном суде приняли обвинительный вердикт в отношении группы петербуржцев, которые разрушили могилы в память погибших в упавшем самолете ТУ-154 под Донецком.

Суд признал пятерых фигурантов дела виновными в погроме на территории Смоленского кладбища. Двое участников получили тюремные сроки, еще двое отделались условным наказанием в виде несовершеннолетнего возраста. К последним примкнул и недавно отпраздновавший 18 день рождения юноша. Однако, их также ограничат в свободе.

Напомним, что рассматриваемый преступный инцидент произошел в прошлом году. Под утром 7 апреля сотрудники кладбища заметили 23 разрушенных надгробия и поломанный мемориал. Также повреждения получили ближайшие кресты и могильные плиты. Полиция смогли установить личности злоумышленников. Ими оказались подростки и трое взрослых мужчин, на тот момент 33-х, 23-х и 18-ти лет. Погромщики не смогли внятно объяснить правосудию по какой причине испортили имущество. Однако, удалось установить, что все пятеро находились в состоянии сильного опьянения.

Стороне обвинения удалось доказать, что молодые люди творили бесчинства не только из-за замутненного спиртом создания. Прокурор нашел мотив действий петербуржцев: они проповедовали “идеологию человеконенавидчества”, действуя умышленно. Основной целью преступников было именно разрушение мемориала в память об авиакатастрофе 2006 года.

Помимо вандализма одного из членов “банды” осудили за разбойное нападение на подростка. Инцидент произошел в тот же день, что и погром кладбища. Мужчина забрал у пострадавшего юноши куртку в ТЦ “Остров”. Стоимость похищенного тот оценил в 3,5 тысячи рублей. После этого, вместе с друзьями тот же злоумышленник напал на иностранцев из хулиганских побуждений. При этом, гражданам был причинен вред здоровью.

Согласно решению суда 24-летний Олег получил 4,5 года в исправительной колонии общего режима, 34-летний Александр - два года в условиях колонии-поселения. Павел, которому на данным момент 19 лет, проведет полгода на общественный работах. Он также будет отдавать по пять процентов от заработной платы в бюджет государства. Еще двое фигурантов расследования в течение двух лет “подружатся” с местным участковым, рассказывая о месте жительства и планируемых выездах из города.

