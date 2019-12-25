Среди обязательных мер безопасности — термометрический контроль на входе, дозаторы для дезинфекции и разметка для соблюдения социальной дистанции.

В понедельник, 27 июля, стало известно о том, что в Петербурге полностью открылся аквапарк в ТРЦ "Питерлэнд". Об этом сообщает пресс-служба аквапарка.

В пресс-служба заявили, что для посетителей вновь открыты все аттракционы, бассейны и банный комплекс. Однако в аквапарке в ТРЦ "Питерлэнд" всё же необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологическое нормы. Так, гостей втретит на входе термометрический контроль, дозаторы для дезинфекции и разметка для соблюдения социальной дистанции.

Также в аквапарке также организована запись посетителей.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге возобновили работу ТЦ и рестораны.

Фото:ТРЦ "Питерлэнд"/вк