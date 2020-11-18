Петербургские полицейские задержали рецидивистов, коллекционирующих чужие "Форды"

В поисках одной угнанной машины правоохранители нашли у задержанных сразу три.

Петербургские полицейские вышли на след автоугонщиков, похитивших чужой "Форд Фиеста" с проспекта Луначарского около недели назад. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД, мужчины 40 и 41 года оказались причастны еще к ряду краж, злоумышленников задержали по местам жительства во Всеволожском районе Ленобласти.

При проведении обысков в гаражах поселка Горская и на улице Лопатина в Невском районе Петербурга полиция нашла два "Форда", один из которых исчез с улицы Ушинского в конце октября, регистрационные номера, различные ключи и оборудование для взлома автомобилей, документы на транспортные средства и бланки договоров купли-продажи. Кроме того, дома у одного из задержанных в поселке Рахья нашли и похищенный "Форд Фиеста", с которого началось расследование дела. Все находки изъяли и отправили на экспертизу.

Ранее судимые неработающие мужчины задержаны, полиция выясняет судьбу похищенных машин и устанавливает все факты противоправной деятельности воров.

Ранее мы писали, что в деревне Озерки вор обчистил дом сотрудника ритуальной компании на 2 млн рублей.

Видео: пресс-служба ГУ МВД