После взятия образца запаха из квартиры собака уверенно взяла след и довела полицейских до квартиры дома 87 по набережной реки Фонтанки.

В Петербурге полицейская собака помогла разыскать подозреваемого в убийстве девушки. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

В субботу, 16 апреля, около полудня в квартире дома по Большой Московской улице был найден труп 28-летней девушки с колото-резанными ранениями. Было возбуждено уголовное дело по факту убийства.

Правоохранители получили информацию о том, что потерпевшая предоставляла платные интимные услуги. Сыщики предположили, что девушка погибла от рук одного из клиентов. В рамках расследования была привлечена полицейская собака Кадис с инспектором-кинологом Ольгой Филипповой. Собака привела полицейских до квартиры дома 87 по набережной реки Фонтанки.

Там был задержан 23-летний петербуржец, работающий доставщиком еды. Он пришел к девушке как клиент, но после решил ее ограбить, однако, встретив активное сопротивление, нанес ей множественные колото-резанные ранения.

На выходных в Мурино с поличным был задержан фальшивомонетчик.

Фото: Piter.tv; МВД