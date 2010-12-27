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В Петербурге показали первую серию "Обычной женщины" Бориса Хлебникова
Вчера, 11:52
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alexandra08
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В Петербурге показали первую серию "Обычной женщины" Бориса Хлебникова

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Канал ТВ-3 представил новый сериал про мать семейства, живущую двойной жизнью.

В среду, 23 октября, петербуржцы могли видеть на улицах города легковой автомобиль с белым матрасом на крыше. Машина проезжала  на Невском проспекте, около Дворцовой и Исаакиевской площадей и на Петроградской стороне.

На обычный, с первого взгляда, автомобиль можно было бы не обращать внимания, если бы не одна деталь – из матраса торчала рука, похожая на человеческую…

На следующий день машина была припаркована у ТРЦ "Галерея". Вскоре к ней подъехал эвакуатор и раскрыл тайну странного автомобиля.

"Машина с трупом в матрасе" - это промо-акция телеканала ТВ-3 к выходу киносериала "Обычная женщина". Драма от режиссера "Аритмии" Бориса Хлебникова с Анной Михалковой в главной роли расскажет историю 39-летней москвички Марины. В свободное от  заботы о семье время, она втайне от дочерей и мужа работает… сутенёршей. 

За экстравгантной фабулой скрывается драматическая история сильной женщины, взвалившей на свои плечи ответственность за благосостояние семьи и не знающей, как ей дальше справляться с этим грузом и с кем его разделить.

Пресс-служба канала "ТВ-3".

Проект стартует уже 29 октября в 21.00 на "ТВ-3".

Фото: пресс-служба канала "ТВ-3".

Теги: газпром медиа , обыкновенная женщина , сериал обыкновенная женщина , тв-3
Категории: Картина дня Лента новостей Новости СПб

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