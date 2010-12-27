Специалисты Гидрометцентра и МЧС не могут договориться по поводу ожидаемой в Петербурге погоды

Эксперты не могут определиться с погодой: начало весны или продолжение зимы ждет Петербург.

Петербуржцев поставили в затруднительное положение: прогнозы погоды от специалистов ГУ МЧС по региону и сотрудников Гидрометцентра разнятся. Согласно первой версии, жителям следует одеваться теплее, ведь их ожидают холода до минус 10 градусов. Эксперты же обещают потепление и плюсовую температуру. Об этом вчера заявил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Днем 9 марта по данным МЧС в Петербурге будет сильный ветер до 10 метров в секунду мороз, выпадет снег и начнется гололедица. Синоптики рассказывают, что несмотря на зимние осадки, ситуация все же потихоньку начала меняться в положительную сторону: мороз отступает, солнце начинает пригревать.

Со следующей недели должна заступить на пост весна: погодные условия не упадут ниже минус шести градусов. Небо закроют облака.

