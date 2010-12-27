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Специалисты Гидрометцентра и МЧС не могут договориться по поводу ожидаемой в Петербурге погоды
Сегодня, 13:26
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lesjasap
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Специалисты Гидрометцентра и МЧС не могут договориться по поводу ожидаемой в Петербурге погоды

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Эксперты не могут определиться с погодой: начало весны или продолжение зимы ждет Петербург.

Петербуржцев поставили в затруднительное положение: прогнозы погоды от специалистов ГУ МЧС по региону и сотрудников Гидрометцентра разнятся. Согласно первой версии, жителям следует одеваться теплее, ведь их ожидают холода до минус 10 градусов. Эксперты же обещают потепление и плюсовую температуру. Об этом вчера заявил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Днем 9 марта по данным МЧС в Петербурге будет сильный ветер до 10 метров в секунду мороз, выпадет снег и начнется гололедица. Синоптики рассказывают, что несмотря на зимние осадки, ситуация все же потихоньку начала меняться в положительную сторону: мороз отступает, солнце начинает пригревать. 

Со следующей недели должна заступить на пост весна: погодные условия не упадут ниже минус шести градусов. Небо закроют облака. 
 

Теги: весна , главный синоптик , зима , погода , прогноз погоды , снег , тепло
Категории: Новости СПб

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