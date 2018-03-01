В Петербурге подведены итоги конкурса на лучшие имена для львят

В Ленинградском зоопарке стали известны имена трех львят, которые родились в декабре 2018 года.

В Ленинградском зоопарке выбрали имена для трех африканских львят, которые появились на свет 10 декабря. Конкурс на лучшие имена для малышей проходил с 12 по 27 февраля, а сегодня, в первый день весны, стали известны результаты. об этом сообщает пресс-служба Ленинградского зоопарка. Одного из самцов назвали Рудо, второй мальчик получил имя Нео, а девочка получила нежное имя - Лулу.

Стоит отметить, что сотрудникам зверинца было нелегко выбрать клички из 603 записок. Среди вариантов для самцов были такие как Сириус, Джэспэ, Илай, но самым популярным именем традиционно оказалось Симба. Для самки были предложены нежные и красивые имена: Эльза, Тамира, Кассиопея и другие. Многие жители Северной столицы предложили назвать крошек в честь символов Санкт-Петербурга: Питер, Аврора, Мойка и, конечно, Зенит. Однако сотрудникам зоопарка больше всего приглянулись африканские имена.

Один из самцов получил кличку - Рудо – это имя в переводе означает "любовь". Отмечается, что Рудо активный и очень серьезный львенок. Спокойному львенку дали африканское имя - Нео, в переводе - "подарок". Имя Лулу на языке суахили означает "жемчужина".

Видео: Piter.tv

Фото: "ВК" - Ленинградский зоопарк