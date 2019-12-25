В Петербурге поднялся индекс самоизоляции

Отметка достигла трёх баллов.

В воскресенье, 24 мая, индекс самоизоляции в Петербурге поднялся до трех баллов. Несмотря на то, что "на улице есть люди", показатель выше по сравнению со вчерашним днём.

23 мая отметка была равна 2,4 баллам. По шкале "Яндекса" это означает, что на улицах города было очень много людей.

Сегодня наиболее высокий индекс самоизоляции отмечен в Москве (3,4), Нижнем Новгороде (3,4) и Ростове-на-Дону (3,0). Петербург занимает четвертую строчку рейтинга.

Ранее мы сообщили, что индекс самоизоляции в Петербурге составил 2,4 балла.

Фото: Pixabay