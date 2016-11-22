В Петербурге почтили память "Моторолы": люди возложили цветы к граффити-портрету Арсена Павлова

Сегодня, 17 октября, в Санкт-Петербурге прошло памятное мероприятие, посвященное Арсену Павлову, более известному как "Моторола".

В Санкт-Петербурге около двух десятков человек собрались вместе, чтобы почтить память Арсена Павлова, убитого год назад в Донецке. Памятное мероприятие состоялось у граффити-портрета "Моторолы" в Колпинском районе Северной столицы. В 14 часов знакомые, соратники и единомышленники командира подразделения "Спарта", известного по войне в Донбассе, возложили цветы к изображению Арсена Павлова. Мероприятие прошло без провокаций и каких-либо конфликтов.

"Мотор" был символом российского добровольческого движения. Очень многие равнялись на него. Очень часто приходили слухи о его гибели, о его смерти, мы никогда в них не верили. Когда это случилось, мы были в Донеце, рядом, буквально на соседней улице. И тогда мы тоже не поверили. Мы думали, что это очередной "прогон". Но он, к сожалению, ушел. Он навсегда останется в наших сердцах и сердцах тех мирных людей, которых он защищал со "Спартой". И всех неравнодушных россиян, - заявил один из участников памятной встречи.

Среди участников мероприятия оказались и люди, которые находились год назад на похоронах "Моторолы".

У меня было впечатление на похоронах, что как будто генсека хоронят какого-то. Я помню, тогда очень много людей было. До 12 все не успели проститься, и цветы передавали уже через друг друга, когда подогнали лафеты. Это было море людей. Действительно народ любил его и чтил: там плакали бабушки, это были искренние слезы, и здоровые мужики плакали. То, что мы сегодня собрались здесь, за 2000 километров от Донбасса, это дорогого стоит. Я уверен, что и в Мурманске, и на Сахалине люди помнят "Мотора", - говорили собравшиеся.

Напомним, что Арсен Павлов был убит 16 октября 2016 года. В доме, где проживал военный, сработало взрывное устройство: у "Моторолы" не было шансов спастись. Официально имена убийц и заказчиков убийства до сих пор не установлены. Представители ополченцев обвинили в смерти Арсена Павлова украинских диверсантов, однако в СМИ существуют и другие версии гибели "Моторолы".

Видео: канал Piter.TV