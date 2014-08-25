В Петербурге почти полностью выполнили план по вакцинации от гриппа

По словам специалистов, сегодня в городе нет дефицита коечного фонда для госпитализации, а нагрузка на систему в целом далека от пиковых значений.

В Петербурге почти выполнили план по вакцинации от сезонного гриппа. Прививки уже сделали более 3,1 миллиона жителей города. Это и есть плановые 60%, которые позволяют избежать эпидемии. Об этом рассказали в комздраве.

По словам специалистов, сегодня в городе нет дефицита коечного фонда для госпитализации, а нагрузка на систему в целом далека от пиковых значений. На прием инфекционных больных начала работать городская больница №38 имени Cемашко.

Ранее петербуржцев призвали носить медицинские маски. Врач-эпидемиолог предположил, что грипп в этом году сможет "отыграться" за те два года, когда он был вытеснен новым коронавирусом.

Фото: Piter.tv