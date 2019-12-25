Петербургского полицейского арестовали по делу о сбыте наркотиков

В общей сложности он реализовал 500 граммов запрещенных веществ.

В отношении оперативника полицейского главка возбуждено уголовное дело, по которому можно получить до 20 лет лишения свободы. Ему вменяют неоднократный сбыт наркотиков в Пушкине.

По информации 47news, в конце прошлой недели Пушкинский районный суд Петербурга арестовал 28-летнего оперативника Виктора Щербыну. Полицейского обвиняют в нескольких эпизодах. В общей сложности он реализовал 500 граммов запрещенных веществ. При этом ему помогал знакомый, который из-за риска сам пришел к следователю с заявлением или же решил помочь следствию после уговоров.

Весной 2020 года подозреваемый был переведен из отделения по борьбе с незаконным распространением наркотиков уголовного розыска в Пушкине – в отдел по борьбе с похищениями людей в Управление угрозыска Петербурга. Однако он зашел на новое место работы всего пару раз, после чего пропал, представив сначала один больничный, затем следующий.

В начале августа у петербуржца нашли 3 кг наркотиков.

Фото: Piter.tv