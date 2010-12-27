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В Петербурге может появиться "тихий час" с 13:00 до 15:00
Сегодня, 11:07
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nastya960

В Петербурге может появиться "тихий час" с 13:00 до 15:00

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За ремонтные работы в это время планируют ввести штраф 5000 рублей.

Депутаты ЗакСа предложили ввести в Петербурге "тихий час" с часа и до трех дня. За нарушение тишины в это время предлагают налагать штраф.

В эти два часа нельзя будет нарушать тишину в больницах, санаториях, диспансерах, домах престарелых и домах отдыха, в квартирах многоквартирных домов, номерах гостиниц и жилых помещениях общежитий и других местах общественного пользования.

Штрафы будут разными, например, за громко включенный телевизор можно будет заплатить штраф 500 рублей, а за строительные работы – до 5 тысяч рублей.

Фото: pixabay 

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Теги: закс, тихий час, штраф
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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