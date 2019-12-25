В Петербурге планируют ужесточить наказание за прогулки по крышам

Жестко будут поступать с теми УК, которые не обеспечивают должный контроль за доступностью чердаков и подвалов.

Власти Петербурга хотят ужесточить наказание за несанкционированные прогулки по крышам. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов на заседании правительства.

По словам градоначальника, в Петербурге будет создана рабочая группа. Профильным ведомствам поручили следить за защитой крыш от незаконных экскурсий. В частности, на чердачные двери могут установить сигнализацию. Жестко будут поступать с теми управляющими компаниями, которые не обеспечивают должный контроль за доступностью чердаков и подвалов.

По словам Беглова, крыши будут закрывать не только для тех, кто хочет полюбоваться красотами Петербурга. В первую очередь это нужно сделать в рамках антитеррористической защищенности.

Напомним, вечером 20 сентября с крыши дома №23 на улице Рубинштейна сорвались парень и девушка. Погибший молодой человек называл себя городским путешественником и экскурсоводом. Он часто водил желающих на крыши. По всей видимости, его спутница была любительницей острых ощущений. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Комментируя этот несчастный случай, председатель Жилищного комитета Виктор Борщев заявил, что молодые люди упали с крыши, которая была покрыта рубероидом и оборудована ограждениями. По его оценке, "упасть там надо было умудриться".

Ранее мы писали, что в Петербурге включили отопление в 80% жилых домов.

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