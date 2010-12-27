В Петербурге пес спас новорожденную девочку

Известно, что мать девочки бросила ребенка на улице. Сейчас жизни девочки ничто не грозит.

В Петербурге пес спас новорожденную малышку. Об этом информирует сетевое издание "РИА Новости". Известно, что мать девочки бросила ребенка на улице.

Джек-рассел по кличке Мачо настойчиво тянул хозяина в ту часть парка, где обычно очень мало людей. В кустах, возле которых остановился пес, хозяин увидел ребенка всего нескольких часов от роду.

Хозяин собаки сообщил об удивительной находке полицейским, дежурившим в тот момент в парке. Благодаря общим действиям ребенка удалось спасти. Сейчас жизни девочки ничто не грозит.

Девочку удалось спасти, хотя у нее наблюдалось кислородное голодание. Как заявляют врачи, она полностью здорова. Полиция разыскивает мать новорожденной, ее подозревают в намеренном оставлении ребенка в опасности.

Источник: сетевое издание "РИА Новости"