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В Петербурге пес спас новорожденную девочку
Сегодня, 17:13
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KaterinaKono13

В Петербурге пес спас новорожденную девочку

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Известно, что мать девочки бросила ребенка на улице. Сейчас жизни девочки ничто не грозит. 

В Петербурге пес спас новорожденную малышку. Об этом информирует сетевое издание "РИА Новости". Известно, что мать девочки бросила ребенка на улице. 

Джек-рассел по кличке Мачо настойчиво тянул хозяина в ту часть парка, где обычно очень мало людей. В кустах, возле которых остановился пес, хозяин увидел ребенка всего нескольких часов от роду.

Хозяин собаки сообщил об удивительной находке полицейским, дежурившим в тот момент в парке. Благодаря общим действиям ребенка удалось спасти. Сейчас жизни девочки ничто не грозит. 

Девочку удалось спасти, хотя у нее наблюдалось кислородное голодание. Как заявляют врачи, она полностью здорова. Полиция разыскивает мать новорожденной, ее подозревают в намеренном оставлении ребенка в опасности.

Источник: сетевое издание "РИА Новости"

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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