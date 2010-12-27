В Петербурге несовершеннолетний выпал из окна во время тусовки

Юноша упал с третьего этажа во время застолья с друзьями.

В детскую больницу доставили подростка, выпавшего из окна третьего этажа в Выборгском районе Санкт-Петербурга, сообщает 11 декабря АН "Оперативное прикрытие".

17-летнего парня оперируют в детской больнице им. Раухфуса. В двенадцатом часу бригаду скорой помощи вызвали к дому на Новолитовской улице. Второкурсник Приморского колледжа упал из окна третьего этажа, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Парня госпитализировали с атотравмой, закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами головного мозга, груди, живота, переломами плеча и костей таза, а также многочисленными ссадинами.

По факту случившегося ведется проверка. По предварительной версии студент находился в гостях у своего приятеля.