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В Петербурге несовершеннолетний выпал из окна во время тусовки
Сегодня, 11:35
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nadiputintseva
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В Петербурге несовершеннолетний выпал из окна во время тусовки

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Юноша упал с третьего этажа во время застолья с друзьями.

В детскую больницу доставили подростка, выпавшего из окна третьего этажа в Выборгском районе Санкт-Петербурга, сообщает 11 декабря АН "Оперативное прикрытие".

17-летнего парня оперируют в детской больнице им. Раухфуса. В двенадцатом часу бригаду скорой помощи вызвали к дому на Новолитовской улице. Второкурсник Приморского колледжа упал из окна третьего этажа, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Парня госпитализировали с атотравмой, закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами головного мозга, груди, живота, переломами плеча и костей таза, а также многочисленными ссадинами.

По факту случившегося ведется проверка. По предварительной версии студент находился в гостях у своего приятеля. 

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Теги: выпал из окна , новости спб , подросток упал из окна , происшествия
Категории: Происшествия Новости СПб

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