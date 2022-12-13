  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге отреставрируют фасады 44 домов-памятников
Сегодня, 16:27
102
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге отреставрируют фасады 44 домов-памятников

0 0

В 2023 году запланирован ремонт Московских триумфальных ворот, фасадов Дирекции императорских театров, продолжится ремонт ограды сада дворца Юсуповых, интерьеров Аничкова дворца, церкви святой Великомученицы Екатерины.

В этом году в Петербурге продолжат реставрировать здания-памятники. В 2023 году запланирован ремонт Московских триумфальных ворот, фасадов Дирекции императорских театров, продолжится ремонт ограды сада дворца Юсуповых, интерьеров Аничкова дворца, церкви святой Великомученицы Екатерины.

Как рассказали в пресс-службе Смольного, завершат работы на дворовых фасадах дома Пашкова на Литейном проспекте. Также продолжается программа реставрации фасадов многоквартирных домов-памятников. В 2023 году работы проведут на 44 объектах.

Ранее Арбитражный суд Петербурга обязал отреставрировать бывший вокзал в Сергиево. 

Фото: Piter.tv
 

Теги: памятники, ремонт, фасад
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии