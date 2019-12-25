В Петербурге полностью отремонтируют здание НИИ имени Вредена

В пятницу, 5 июня, стало известно о том, что в Петербурге отремонтируют здание НИИ имени Вредена. Об этом сообщили в пресс-службе ФАУ "Главгосэкспертиза России".
Институт заявил, что он намерен профинансировать ремонт самостоятельно. Ремонтные работы затронут 746 квадратных метров учреждения.
Напомним, что НИИ имени Вредена крупнейшее в России профильное клиническое, научное и учебное учреждение. Здание построено в 1988 году.
Ранее мы сообщали о том, что в Невском районе благоустроят квартал.
Фото:Piter.tv
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