В Петербурге полностью отремонтируют здание НИИ имени Вредена

НИИ травматологии и ортопедии им. Вредена является крупнейшим в России профильным клиническим, научным и учебным учреждением.

В пятницу, 5 июня, стало известно о том, что в Петербурге отремонтируют здание НИИ имени Вредена. Об этом сообщили в пресс-службе ФАУ "Главгосэкспертиза России".

Институт заявил, что он намерен профинансировать ремонт самостоятельно. Ремонтные работы затронут 746 квадратных метров учреждения.

Напомним, что НИИ имени Вредена крупнейшее в России профильное клиническое, научное и учебное учреждение. Здание построено в 1988 году.

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Фото:Piter.tv