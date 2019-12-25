В пятницу, 5 июня, стало известно о том, что в Невском районе благоустроят квартал. Об этом сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.
Планируется, что специалисты благоустроят внутриквартальную территорию, ограниченную улицей Дыбенко, Искровским проспектом, улицей Крыленко и Дальневосточным проспектом. Отмечается, что там садовники высадят кустарники и приведут в порядок газоны.
Также дорожники намерены отремонтировать асфальт в районе дома 30, корпус 3, по Дальневосточном проспекту, у дома 23 по Искровскому проспекту, во дворах улицы Евдокима Огнева.
Ранее мы сообщали о том, что Петербург нашел арендатора для старинного здания на Невском.
Фото:Piter.TV
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