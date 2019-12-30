В Петербурге отремонтируют 255 зданий в рамках программы "Наследие"

Утвержден список объектов, в которых пройдут работы.

В Петербурге утвердили список из 255 архитектурных объектов, фасады которых отремонтируют в рамках городской программы "Наследие". Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации 20 января. В перечень попали исторические здания в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском, Пушкинском и Кронштадтском районах.

В частности, специалисты займутся восстановлением особняка Шретера, который находится на набережной реки Мойки, 114. На Васильевском острове отремонтируют 70 домов, в Адмиралтейском районе - 13 зданий, 13 - в Петроградском.

Ранее Piter.tv писал о том, что 129 домов в Центральном районе отреставрируют.

Фото: Piter.tv

