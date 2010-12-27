В Петербурге отметят столетие музейной деятельности проектами по реставрации

Правительство заявило о начале проведениям мероприятий, приуроченных к столетней годовщине музейного дела в Петербурге.

В Северной столице отмечают столетие музейной деятельности города. Об этом рассказали представители пресс-службы администрации Санкт-Петербурга.

В рамках празднования векового юбилея, днем 23 апреля в ГМЗ "Петергоф" состоится десятая научно-практическая конференция, посвященная вопросам реставрационных работ на территориях пригородных исторически значимых объектов и достопримечательностей. Подобные заседания будут проходить в течение всего 2018 года как часть программы "Век музеев".

Организаторы проекта рассказали, что загородные императорские резиденции после 1917 стали общедоступными для посещения. С этого момента началась история музейного дела в Петербурге.Несмотря на то, что в ходе ВОВ многие архитектурные ансамбли подверглись разрушениям, сейчас специалисты продолжают заниматься их восстановлением и сохранением для потомков.

Фото: Piter.tv