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В Петербурге разрешат прощаться с умершими
Сегодня, 11:00
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nastya960

В Петербурге разрешат прощаться с умершими

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Власти достигли договоренностей с Роспотребнадзором.

Власти Петербурга достигли договоренности с Роспотребнадзором о возможности проведения церемоний прощания с умершими родственниками. С умершими разрешат попрощаться только при условии соблюдения санитарно-эпидемических требований. Об этом сообщила пресс-служба Смольного со ссылкой на главу Петербурга Александра Беглова.

При этом, никаких подробностей, как разрешат прощаться с покойными, пока нет. Также на сайте нет и официального документа.

Ранее Смольный запретил прощальные церемонии, вне зависимости от причины смерти. 

Фото: pixabay 

Теги: похороны, роспотребнадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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