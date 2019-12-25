В Петербурге разрешат прощаться с умершими

Власти достигли договоренностей с Роспотребнадзором.

Власти Петербурга достигли договоренности с Роспотребнадзором о возможности проведения церемоний прощания с умершими родственниками. С умершими разрешат попрощаться только при условии соблюдения санитарно-эпидемических требований. Об этом сообщила пресс-служба Смольного со ссылкой на главу Петербурга Александра Беглова.

При этом, никаких подробностей, как разрешат прощаться с покойными, пока нет. Также на сайте нет и официального документа.

Ранее Смольный запретил прощальные церемонии, вне зависимости от причины смерти.

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