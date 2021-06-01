В Петербурге откроется выставка "Катар между морем и пустыней. Искусство и наследие"

Корреспондент Piter.tv побывала на распаковке ценных экспонатов.

В Мраморном зале Российского этнографического музея 5 июня для широкой публики открывается выставка "Катар между морем и пустыней. Искусство и наследие". Отметим, что Катар – страна-гость XXIV Петербургского международного экономического форума.

Выставка будет первым проектом, который представит российскому зрителю неизвестный Катар, а также одной из первых международных выставок, которая открывается после пандемии в Петербурге.

Во вторник, 1 июня в музее прошла распаковку части экспонатов. Так, корреспондент Piter.tv снял ожерелье из Музея шейха Фейсала и судно AL RAYAN для ловли жемчуга на команду из 85 человек.

На выставке также будут представлены ковры 19 века, с вытканными дореволюционными купюрами, они сделаны в России.

Посетить "Катар между морем и пустыней" можно до 22 августа. Всегт посетителей ожидает около 200 различных экспонатов из коллекции Национального музея Катара, собрания частного Музея шейха Фейсала бин Кассима Аль Тани, а также Матхаф: Арабского музея современного искусства. Хронология экспонатов охватывает XVII – XX веков.

Основные разделы выставки: добыча жемчуга, соколиная охота, религиозные рукописи, военное снаряжение, а также традиционные ковры, музыкальные инструменты, предметы быта, одежда и украшения. отметили организаторы.

Также с 4 по 6 июня в общественном пространстве "Севкабель Порт" пройдет серия бесплатных фестивальных кинопоказов Qatar Film Days.

Фото: Piter.tv / Александра Родионова