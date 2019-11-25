В Петербурге открыли трудовой семестр

На линейке были вручены трудовые путевки каждому студенту из 108 отрядов. Также 12 штабам образовательных организаций вручили благодарности за участие в подготовке отрядов к летним выездам. В полдень на бастионе торжественно выстрелили из пушки.
Традиция открывать сезон существует с советских времен, однако в 90-х была утрачена. Вновь бойцы студенческих отрядов стали собирать в Петербурге на линейке открытия сезона с 2001 года. В последние несколько лет мероприятие проходит в Петропавловской крепости.
Ранее Комитет по здравоохранению Петербурга призвал студентов активнее вакцинироваться от коронавируса.
Фото: so.spb.ru
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