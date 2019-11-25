В Петербурге открыли трудовой семестр

Линейка открытия третьего трудового семестра состоялась 29 мая на Нарышкином бастионе Петропавловской крепости.

На линейке были вручены трудовые путевки каждому студенту из 108 отрядов. Также 12 штабам образовательных организаций вручили благодарности за участие в подготовке отрядов к летним выездам. В полдень на бастионе торжественно выстрелили из пушки.

Традиция открывать сезон существует с советских времен, однако в 90-х была утрачена. Вновь бойцы студенческих отрядов стали собирать в Петербурге на линейке открытия сезона с 2001 года. В последние несколько лет мероприятие проходит в Петропавловской крепости.

Ранее Комитет по здравоохранению Петербурга призвал студентов активнее вакцинироваться от коронавируса.

Фото: so.spb.ru