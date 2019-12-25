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В Петербурге создали горячую линию для людей с ограниченными возможностями здоровья
Сегодня, 10:11
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге создали горячую линию для людей с ограниченными возможностями здоровья

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Принимать звонки диспетчеры будут круглосуточно до конца месяца.

Во вторник, 11 февраля, стало известно о том, что в Петербурге создали горячую линию для людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщают в пресс-службе Смоьного. 

Известно, что соответствующую линию создали после того, как петербургские семьи, где есть люди с ограниченными возможностями, обратились к главе комитета по социальной политике.

Отмечается, что горячая линия будет работать круглосуточно до конца февраля.

Ранее мы сообщали о том, что на Варфоломеевской улице построят новый спорткомплекс с бассейном.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Здоровье,

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