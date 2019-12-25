В Петербурге от коронавируса вакцинировались более 1,2 млн человек

Запас вакцины в городе составляет 144 617 комплектов доз.

С начала массовой вакцинации в Петербурге первично привито 1 212 653 человека, из них 845 030 человек полностью завершили цикл вакцинации. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 21 июля, распространяемой пресс-службой Смольного.

Известно, что за прошедшие сутки первично привито 15 462 петербуржца, вторично вакцинировались 13 213 человек, ревакцинировались 51 человек.

В настоящий момент в городе существует три препарата. Так, 1 163 923 человека предпочли вакцину "Спутник V", 27 252 человека выбрали препарат "ЭпиВакКорона" и 21 478 человек привились вакциной "КовиВак".

В июле петербургский комитет по здравоохранению направил официальное обращение в Министерство здравоохранения России о поставке вакцины "КовиВак". Партия должна быть в количестве не менее 50 тысяч комплектов доз. В настоящее время петербуржцам доступна вакцина "Спутник V" (Гам-КОВИД-Вак), которая накануне прибыла в город в количестве 81 000 комплектов доз.

Фото: Piter.tv