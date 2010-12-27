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В Петербурге в больницу обратился 41 человек из-за падения на льду
Вчера, 13:33
0
Shdaria
813

В Петербурге в больницу обратился 41 человек из-за падения на льду

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В Петербурге из-за гололедицы за сутки пострадал 41 человек.

В Санкт-Петербурге 1 декабря в комитете по благоустройству сообщили, что 30 ноября в медицинские учреждения за помощью обратились 41 человек. Причиной этому - падения на льду.

Отмечается, что петербуржцы падали не только во дворах и на дорогах, но и рядом с торговыми центрами и предприятиями. На улицы, где снег и лед не дают возможности спокойно пройти, чиновники обращают внимание ведомств, ответственных за уборку на конкретной территории. Кроме того, от дорожных и садово-парковых предприятий требуют предоставить фотографии "до" и "после" уборки. 
 
Фото: Pixabay
 
Теги: гололед спб , новости петербург , новости спб , происшествия спб
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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