В Петербурге в больницу обратился 41 человек из-за падения на льду

В Петербурге из-за гололедицы за сутки пострадал 41 человек.

В Санкт-Петербурге 1 декабря в комитете по благоустройству сообщили, что 30 ноября в медицинские учреждения за помощью обратились 41 человек. Причиной этому - падения на льду.

Отмечается, что петербуржцы падали не только во дворах и на дорогах, но и рядом с торговыми центрами и предприятиями. На улицы, где снег и лед не дают возможности спокойно пройти, чиновники обращают внимание ведомств, ответственных за уборку на конкретной территории. Кроме того, от дорожных и садово-парковых предприятий требуют предоставить фотографии "до" и "после" уборки.

Фото: Pixabay