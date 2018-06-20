В Петербурге судят мать, оставившую одну дома двухлетнюю дочь

Женщины не было дома целую ночь и ребенок сам вышел на улицу.

Фрунзенский районный суд рассмотрит дело в отношении женщины, которая оставила дома одну свою двухлетнюю дочь. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

По данным следствия, 30 января текущего года петербурженка преднамеренно на всю ночь оставила одну в квартире двухлетнюю дочку. Прохожая нашла малышку на улице 31 января в 12:45, ребенок был одет совсем не по погоде.

В отношении матери было возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ ("Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству").

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Фото: Piter.TV