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В Петербурге судят мать, оставившую одну дома двухлетнюю дочь
Сегодня, 11:08
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nastya960

В Петербурге судят мать, оставившую одну дома двухлетнюю дочь

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Женщины не было дома целую ночь и ребенок сам вышел на улицу.

Фрунзенский районный суд рассмотрит дело в отношении женщины, которая оставила дома одну свою двухлетнюю дочь. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

По данным следствия, 30 января текущего года петербурженка преднамеренно на всю ночь оставила одну в квартире двухлетнюю дочку. Прохожая нашла малышку на улице 31 января в 12:45, ребенок был одет совсем не по погоде.

В отношении матери было возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ ("Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству").

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Фото: Piter.TV

 

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Теги: дети, нерадивая мать, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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