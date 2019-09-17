В Петербурге определили площадки для проведения UEFA в 2021 году

Инфраструктуру города уже подготовили к проведению матча.

Во вторник, 8 сентября, Межведомственного оперативного штаба по подготовке и проведению турнира провела заседание, на котором вице-губернатор Владимир Кириллов заявил, что инфраструктура города подготовлена к матчам ЧЕ-2021.

Так, участники чемпионата будут проводить тренировки на стадионе "Петровский" и спортивной базе в Зеленогорске. Также специалисты подготовили план транспортного обслуживания и определили гостиницы. Фан-зоны оборудуют на Конюшенной и Дворцовой площадях. Проводить чемпионат помогут 2 700 волонтеров.

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Фото: UEFA.com