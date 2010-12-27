Прокуратура Петербурга судится за безопасность пешеходов.

Во вторник, 22 октября. стало известно о том, что в Петербурге опасные перекрестки оснастят ограждениями. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Согласно проверке прокуратуры Северной столицы, в Центральном районе небезопасная дорожно-транспортная обстановка. В список опасных для пешеходов улиц попали: перекресток улица Садовая — набережная Лебяжьей канавки, улица 3-я Советская — проспект Бакунина, Лиговский проспект — Рязанский переулок, улица Садовая — Апраксин переулок, улица Шпалерная — проспект Чернышевского.

Прокуратура Петербурга намерена судиться за безопасность пешеходов.Ведомство требует установить на этих участках ограждения.

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