В Петербурге объявлен "желтый" уровень погодной опасности

Ожидаются жара и ливни.

В Петербурге в среду, 17 июня, ожидаются дожди и штормовой ветер. Синоптики предупредили петербуржцев о "желтом" уровне погодной опасности.

Синоптики ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" также отметили, что в городе в течение дня будет очень жарко, воздух может прогреться до +29 градусов.

В четверг и пятницу в Петербурге будет также жарко и ожидаются ливни.

В среду Петербург может побить температурный рекорд 1905 года.

Фото: Piter.TV