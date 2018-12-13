В ближайшие 14 часов стоит быть предельно осторожными.

В Петербурге и Ленобласти объявлен желтый уровень опасности из-за грозы. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Местных жителей также предупреждают о высокой пожароопасности. Поэтому в ближайшие 14 часов стоит быть предельно осторожными.

Специалисты ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" уточняют, что в пятницу, 24 мая, в Северной столице ожидаются лишь кратковременные дожди. Воздух в этот день прогреется до плюс 17 градусов.

Ливни и грозы придут в город в субботу, 25 мая. Погода немного улучшиться в воскресенье. Однако последний день недели будет пасмурным.

Фото: Гидрометцентр России