В Петербурге объявили жёлтый уровень погодной опасности

Утром и днем местами ожидаются грозы, град и мощный ветер.

В пятницу, 12 июля, в Петербурге с 04:00 до 21:00 будет действовать желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города со ссылкой на Росгидрометцентр.

Утром и днем местами ожидаются грозы, град и мощный ветер. Порывы будут достигать 15-17 метров в секунду. Синоптики обещают ливни и сильные дожди.

Соблюдайте особую осторожность и по возможности воздержитесь от поездок на личном транспорте. Пресс-служба правительства Петербурга

Ранее мы писали, что в Ленобласти 12 июля ожидаются ливни и до +27 градусов.

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