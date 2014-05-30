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В Петербурге объявили жёлтый уровень погодной опасности
Сегодня, 17:59
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В Петербурге объявили жёлтый уровень погодной опасности

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Утром и днем местами ожидаются грозы, град и мощный ветер.

В пятницу, 12 июля, в Петербурге с  04:00 до 21:00 будет действовать желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города со ссылкой на Росгидрометцентр. 

Утром и днем местами ожидаются грозы, град и мощный ветер. Порывы будут достигать 15-17 метров в секунду. Синоптики обещают ливни и сильные дожди.  

Соблюдайте особую осторожность и по возможности воздержитесь от поездок на личном транспорте.

Пресс-служба правительства Петербурга

Ранее мы писали, что в Ленобласти 12 июля ожидаются ливни и до +27 градусов.

Фото: Pxhere

Теги: грозы, желтый уровень опасности, ливни, погода в петербурге
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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