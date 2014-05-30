В Петербурге объявили жёлтый уровень погодной опасности

В пятницу, 12 июля, в Петербурге с 04:00 до 21:00 будет действовать желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города со ссылкой на Росгидрометцентр.
Утром и днем местами ожидаются грозы, град и мощный ветер. Порывы будут достигать 15-17 метров в секунду. Синоптики обещают ливни и сильные дожди.
Соблюдайте особую осторожность и по возможности воздержитесь от поездок на личном транспорте.
Пресс-служба правительства Петербурга
Ранее мы писали, что в Ленобласти 12 июля ожидаются ливни и до +27 градусов.
Фото: Pxhere
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