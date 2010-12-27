В Петербурге обсудили возможность перехода на прямые договора

Представители Жилищного комитета Северной столицы разъяснили принцип действия нового федерального закона, в котором прописана возможность перехода на прямые отношения с монополистами.

Представители Жилищного комитета Северной столицы разъяснили принцип действия нового федерального закона, в котором прописана возможность перехода на прямые отношения с монополистами. По словам чиновников, подписать прямой договор о поставке коммунальных услуг сможет не отдельный житель, а только целый дом после общего собрания жильцов. Об этом сообщила заместитель председателя Жилищного комитета Петербурга Людмила Соловьева на круглом столе в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс Северо-Запад".

Переход на прямые договоры – это решение общего собрания собственников в многоквартирном доме, а не отдельных его жильцов, и оно удорожает систему расчетов на печать дополнительных счетов, комиссию банков при приеме платежей, организацию информационного обмена. Людмила Соловьева

Также она заявила, что для реализации инициативы частные организации обязаны будут составлять полноценные базы данных, передавать сведения по приборам учета в ВЦКП, начислять платежи за услугу, печатать и доставлять квитанции потребителю, а также консультировать жителей по тем или иным вопросам. Соловьева отметила, что это отразиться на стоимости услуги. При этом договор с управляющей компанией — ТСЖ или ЖКС — никуда не исчезнет, так как есть и другие платежи.

Федеральный закон "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации" был подписан 3 апреля 2018 года. Он дает право собственникам жилья заключать договоры холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, отопления и вывоза мусора напрямую с поставщиками ресурсов.

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